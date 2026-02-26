Haberler

Ahmet Davutoğlu'ndan Huckabee Tepkisi: Genel Görüşme Talebimiz Reddedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin açıklamalarına tepki göstererek, Meclis'te genel görüşme açılmasını talep ettiklerini ancak iktidarın önergesini reddettiğini duyurdu. Davutoğlu, Gazze davasının sonuna kadar sahiplenileceğini vurguladı.

(ANKARA) – Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin açıklamaları üzerine Yeni Yol TBMM Grubu olarak Meclis'te genel görüşme açılmasını talep ettiklerini ancak iktidarın önergeyi reddettiğini duyurdu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin "İsrail'in Orta Doğu'nun büyük bölümünü kontrol etme hakkı olduğu" yönündeki sözlerine tepki göstererek, Yeni Yol TBMM Grubu olarak Meclis'te genel görüşme açılması talebinde bulunduklarını açıkladı.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne Türkiye ne de İslam coğrafyası, herhangi bir devletin tehditlerine ve yayılmacı hezeyanlarına asla rıza göstermeyecektir!" ifadelerini kullandı.

Huckabee'nin sözlerini "safsata" olarak nitelendiren Davutoğlu, "ABD'nin küstah İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin 'İsrail'in Orta Doğu'nun büyük bölümünü kontrol etme hakkı olduğu' yönündeki safsataları üzerine Yeni Yol TBMM Grubu olarak Meclis'te genel görüşme açılması talebinde bulunduk. Ancak iktidar, bu tarihi ve vicdani önergemizi reddetti" dedi.

Gazze konusundaki tutumlarını da vurgulayan Davutoğlu, "Biz Gazze davasına sonuna kadar sahip çıkacağız. Coğrafyamızda kirli niyet ve emeller taşıyanların heveslerini kursaklarında bırakacağız" ifadelerine yer verdi.

Davutoğlu ayrıca, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ'ın konuya ilişkin TBMM'de yaptığı konuşmayı kamuoyunun dikkatine sunduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA
Pakistan ve Afganistan yeniden çatışmaya başladı

Komşu ülkeler yeniden savaşa tutuştu! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
Tatlıses ailesinde sular durulmuyor! İdo sessizliğini bozdu

Tatlıses ailesinde sular durulmuyor! İdo sessizliğini bozdu
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
Genç kızdan Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı

Genç kızdan Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabul