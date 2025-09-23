Haberler

Davutoğlu'ndan Gazze İçin Somut Adım Çağrısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanının bugün BMGK'nda bir kez daha güçlü şekilde yaptığı eleştirilerin ötesine geçen adımlar atma vaktidir. Gazze için somut adımlar atmak bizim için siyaset üstü bir meseledir." dedi.

Davutoğlu, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Soykırım trajedisi artık son bulmalıdır" sözlerine atıfta bulunarak, " Gazze'de insanlık tarihinin en kanlı soykırımlarından biri yaşanırken, sesini yükselten Sayın Bahçeli ile aynı duyguları paylaşıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya da değinen Davutoğlu, eleştirilerin ötesine geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte defalarca ifade ettiğim gibi; Gazze ve Gazzeli mazlumlar konusunda aramızda bir farklılık olmadığı açıktır. 'Filistin'in güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir' sözlerimiz de harfiyen örtüşmektedir. Bu durum, Filistin ve Gazze konusunda somut adımlar atılmasının zeminini oluşturmuştur. Gazze için somut adımlar atmak bizim için siyaset üstü bir meseledir. Bu konuda tüm siyasi meseleleri bir kenara bırakarak her türlü işbirliğine ve istişareye açık olduğumuzu hem Sayın Bahçeli'ye hem de Sayın Cumhurbaşkanına bu platform aracılığıyla bir kere daha iletiyorum."

