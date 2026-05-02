Ahmet Davutoğlu'ndan Amedspor'a Tebrik

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Süper Lig'e yükselen Amedspor'u tebrik etti. Davutoğlu, Amedspor'a Süper Lig'de başarılar diledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, sosyal medya hesabından Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesine ilişkin tebrik mesajı yayımladı.

Davutoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Süper Lig'e yükselerek önemli bir başarıya imza atan Amedspor'u; futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarlarıyla birlikte yürekten kutluyorum. Futbolun kardeşlik ve dayanışmayı büyüten ruhuyla, Amedspor'a Süper Lig'de başarılar diliyorum."

