Ahmet Davutoğlu, Kürdistan Adalet Topluluğu Partisi Genel Başkanı ile Görüştü

(ANKARA ) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kürdistan Adalet Topluluğu Partisi Genel Başkanı Ali Bapir ve beraberindeki heyet ile partisinin genel merkezinde görüşme gerçekleştirdi.

Davutoğlu, dörüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "18 Kasım'da Duhok'ta benim de katılıp bir konuşma yapacağım MEPS 2025 Forumu vesilesiyle bölgeye yapacağım ziyaret öncesinde Kürdistan Adalet Topluluğu Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Bapir ve beraberindeki heyet ile Genel Merkezimizde bir araya geldik. Bölgedeki son gelişmeler, yürütülmekte olan Terörsüz Türkiye sürecinin bölgesel boyutları hakkında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.