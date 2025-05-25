Ahmet Davutoğlu: 'Keşke AK Parti Beni Kaybetmeseydi'

Ahmet Davutoğlu: 'Keşke AK Parti Beni Kaybetmeseydi'
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir programda AK Parti ile ilgili eleştirilerde bulunarak, partinin yolsuzluklarla mücadele etmesi gerektiğini ve Siyasi Ahlak Yasası'nı bloke etmemesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Keşke AK Parti beni kaybetmeseydi, keşke AK Parti ilkelerine sadık kalsaydı, yolsuzluklarla mücadele etseydi, Siyasi Ahlak Yasası'nı bloke etmeseydi" dedi.

Ahmet Davuoğlu, Habertürk'te katıldığı programda kendisine yöneltilen " 'Ben keşke AK Parti'de olsaydım, bu süreçler yaşanıyor; bu Ortadoğu'daki meseleler…' dediniz mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Şöyle söyleyeyim, keşke AK Parti beni kaybetmeseydi ve keşke AK Parti ilkelerine sadık kalsaydı, yolsuzluklarla mücadele etseydi Siyasi Ahlak Yasası'nı keşke bloke etmeseydi. Keşke daha sonra bile siyasi ahlakla ilgili uyarılarımı dinleselerdi. Şu anda AK Parti, yüzde 50'ler, yüzde 60'larka iktidarda olurdu ve bütün bu tartışmalar yaşanmazdı.

Ben bıraktığımda AK Parti tek başına, MHP olmadan 49,5'ta bıraktım. Şu anda AK Parti'nin oyu her yerde yüzde 25-30 bandında. Hiç çekinmeden söylüyorum ben AK Parti kitlelerinin içinden çıktım, o kitlelerden hiç kopmadım. Devlet çıkarı gerektiğinde Sayın Cumhurbaşkanı dahil herkesle konuşurum ama ilkelerimden asla taviz vermem."

Kaynak: ANKA / Güncel
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