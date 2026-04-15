Gelecek Partisi, İran Heyetini Ağırladı

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda eski İran Dışişleri Bakanı, İran Parlamentolararası Birlik (IPU) Grubu Başkanı ve Milletvekili Manouchehr Mottaki başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve Türkiye-İran ilişkileri ele alındı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün, geçmişte başta 2010'daki Tahran Nükleer Anlaşması olmak üzere bir çok önemli süreçte teşrik-i mesai yaptığım değerli dostum; İran Dışişleri Eski Bakanı, İran Parlamentolararası Birlik (IPU) Grubu Başkanı ve Milletvekili Sayın Manouchehr Mottaki başkanlığındaki kıymetli İran heyetini İstanbul İl Başkanlığımızda misafir ettik."

Birlikte, ABD ve İsrail ortaklığında başlatılan savaşın ortaya çıkardığı ağır insani ve siyasi tabloyu, Türkiye-İran ilişkilerinin stratejik mahiyetini ve kadim medeniyet havzamızın müşterek sorumluluklarını kapsamlı bir şekilde ele aldık.

Türkiye ile İran, yalnızca komşu iki ülke değil; aynı zamanda tarih boyunca aynı coğrafyanın yükünü, hikmetini ve sorumluluğunu paylaşmış iki köklü medeniyetin taşıyıcılarıdır. Bugün bizlere düşen görev, çatışmaların derinleştirdiği fay hatlarını büyütmek değil; barışı, istikrarı ve bölgesel iş birliğini esas alan yeni bir ufku birlikte inşa etmektir. İnanıyorum ki ortak tarihimizin derin birikimi ve halklarımız arasındaki kadim bağlar, bölgemizin geleceğinde daha güçlü bir dayanışmanın kapısını aralayacaktır.

Bu vesileyle heyette bulunan; Sayın Seyed Shamseddin Hosseini'ye (Milletvekili, Birleşmiş Milletler İşleri Daimi Komitesi Üyesi, IPU Grubu Üyesi), Sayın Abbas Golrou'ya (Milletvekili, IPU Grubu Üyesi), Sayın Ahmad Mohammadi'ye (İran Başkonsolosu), Sayın Ahmad Karimi'ye (İran Konsolosluğu Genel Sekreteri), Sayın Isazadeh'e (Tercüman), Sayın Ali Haji Mohammadi'ye (Danışman, Parlamentolararası Daire Başkanı) ve Sayın Najafi'ye de ayrıca teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA