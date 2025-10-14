Ahmet Davutoğlu İngiltere'de Konferans ve Toplantılar Gerçekleştirecek

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 16-21 Ekim'de İngiltere'de bir dizi temas ve toplantı gerçekleştirecek.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Oxford ve Londra'da saygın akademik ve siyasi kurumlarda konferanslar vereceğini ve yuvarlak masa toplantılarında üniversite ve entelektüel çevrelerle bir araya geleceğini açıkladı. Davutoğlu, ayrıca İngiliz Parlamentosu ve Lordlar Kamarası'nda farklı etnik ve dini kökenden siyasetçi ve devlet adamlarıyla ikili görüşmeler yapacak.

Davutoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu toplantılarda Gazze soykırımı başta olmak üzere küresel ve bölgesel sorunlar bağlamında yaşanan sistemik depremi ve dünya düzenini bekleyen tehlikeleri irdeleyerek Trump'un yeni-sömürgeci dünya düzeni yaklaşımına karşı alternatif çözüm önerilerimi paylaşacak ve katkı veren bazı yazar dostlarımla birlikte geçtiğimiz aylarda yayınlanan Genocide in Gazze kitabımızın tanıtımını yapacağım."