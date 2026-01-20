Haberler

Ahmet Davutoğlu: Ay Yıldızlı Bayrağımız; Bütün Kesimleriyle Aziz Milletimizin Namusu, Onuru ve En Kutsal Değeridir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağının indirilmesine tepki göstererek, “Rengini aziz şehitlerimizin mübarek kanından alan ay yıldızlı bayrağımız; bütün kesimleriyle aziz milletimizin namusu, onuru ve en kutsal değeridir.” ifadesini kullandı.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağının indirilmesine tepki göstererek, "Rengini aziz şehitlerimizin mübarek kanından alan ay yıldızlı bayrağımız; bütün kesimleriyle aziz milletimizin namusu, onuru ve en kutsal değeridir." ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağının indirilmesine ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rengini aziz şehitlerimizin mübarek kanından alan ay yıldızlı bayrağımız; bütün kesimleriyle aziz milletimizin namusu, onuru ve en kutsal değeridir. Bayrağımıza yapılan bu saygısızlık, aralarında şehitleri bu bayrağa sarılmış Kürt vatandaşlarımızın da bulunduğu 86 milyonluk aziz milletimizin tamamına yapılmış açık bir saldırıdır ve asla cezasız, karşılıksız bırakılmamalıdır." dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı

Suriye'de merakla beklenen gelişmeyi Trump duyurdu
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka dev maçın kazananını tahmin etti
Komutandan uyuşturucu çalan askerlere dondurucu soğukta insanlık dışı ceza

Komutandan uyuşturucu çalan askerlere insanlık dışı ceza
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?