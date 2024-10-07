Üye Girişi
Haberler

Ahmet Çetin Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Derneği'nde Yeniden Başkan Seçildi

Ahmet Çetin Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Derneği'nde Yeniden Başkan Seçildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin olağan kongresinde Ahmet Çetin, 471 katılımcıdan 250'sinin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Kongrede, belediye başkan yardımcısı ve çeşitli sivil toplum temsilcileri de yer aldı.

Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin olağan kongresinde Ahmet Çetin yeniden başkanlığa seçildi.

Karamürsel Öğretmenevi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen kongrenin divan başkanlığını Ahmet Utaş, katipliklerini Necibe Özcan ve Begüm Karaca yaptı.

Kongreye katılan 471 kişiden 250'sinin oyunu alan Ahmet Çetin yeniden başkanlığa seçilirken, Ali Tetik de 218 oyda kaldı.

Çetin, kongre sonrası yaptığı konuşmada, bayrağı daha ileri götürmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kongreye Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Çetin'in yönetim kurulu listesinde Ümit Kılıç, Nefise Baş, Sibel Kahya, Ayşe Şule Özkam, Ergün Akkuş ve Recep Özgüneş yer aldı.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel

Yerel Haberler Sivil Toplum Ahmet Çetin Karamürsel Politika Güncel Yaşam

Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı

Hamas, İsrail katliamının yıl dönümünde saldırı başlattı

 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Türk siyaseti bir ekol ismini daha kaybetti

 Kalem kalem hesaplandı! 2025'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam

Vay vatandaşın haline! Yeni yıl okkalı zamlarla geliyor
Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde 'incel' alarmı

81 ilde "İncel" alarmı! Telefonu inceleyen Emniyet harekete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Hamas, Tel Aviv'e mi saldırıyor? Gaziantep su kesintisi sorgulama! 7 Ekim GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvurusu! 2025 Jandarma Genel Komutanlığı başvuruları başladı mı? Incel ne demek? Semih Çelik Incel olayı nedir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 10 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 8 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gazze'de 1 yılda neler oldu? Gazze'de kaç kişi öldürüldü? Marmaray arızalandı mı, neden kapalı? Marmaray Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye hattı ne zaman açılacak? KYK BURS BAŞVURUSU: KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs/ kredi başvurusu nasıl yapılır? Altın fiyatları düşüyor mu? 7 Ekim gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Türkiye- Karadağ maçı ne zaman? Türkiye- Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.