Ahmet Çakar ifade vermek için adliyeye geldi

Güncelleme:
İstanbul'da 'bahis ve şike' soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakem Ahmet Çakar, kalp rahatsızlığı nedeniyle gözaltı kararı kaldırıldı. Tedavisinin ardından ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İSTANBUL merkezli 16 ilde 'bahis ve şike' soruşturması kapsamında yürütülen ikinci dalga operasyonunda geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hakkındaki gözaltı kararı kaldırılan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, tedavisinin ardından ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda 'bahis ve şike' soruşturmasında gözaltına alınan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Sağlık sorunları nedeniyle hakkındaki gözaltı kararı kaldırılan Çakar, tedavi sürecinin ardından ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

