Ahmet Çakar, Adli Kontrol Tedbiri ile Serbest Bırakıldı

(İSTANBUL)-"Futbolda bahis ve şike" soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Adliyeden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çakar, "Eşim ay sonu ifade vermeye gelecek. Biliyorsunuz kalbime stent takıldı. Ben evde ya da arabada ölmediysem bunu savcı kardeşime borçluyum" dedi.

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ancak rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı, sağlık durumu nedeniyle kaldırılmış, tedavisi akabinde sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verilmişti.

Çakar bugün, tedavi sürecinden sonra ifade vermek için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne geldi. Savcılık ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan Çakar, saat 15: 00 sularında adliyeden ayrıldı.

"Ben ölmediysem bunu savcı kardeşime borçluyum"

Adliyeden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çakar, "Savcılık tarafından serbest bırakıldım. Buyrun gidin dediler. Sadece bu dendi" dedi. "Neler soruldu" sorusu üzerine Çakar, "Malum, ifadelerdeki şeyler soruldu. Sonra ne olacak dedik, buyrun gidin dediler. Benim bildiğim bu" diye konuştu.

Gözaltı kararı olan eşinin ne zaman geleceğinin sorulması üzerine Çakar, "Eşim çocuklarımın yanında, o da ay sonu ifade vermeye gelecek. Biliyorsunuz kalbime stent takıldı. Eğer ben evde ya da arabada ölmediysem bunu savcı kardeşime borçluyum. Çok sinsi seyrediyormuş hastalık" dedi.