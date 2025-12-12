Haberler

Ahmet Çakar, Adli Kontrol Tedbiri ile Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, bahis ve şike soruşturması kapsamında ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Adliyeden ayrılırken sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

(İSTANBUL)-"Futbolda bahis ve şike" soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Adliyeden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çakar, "Eşim ay sonu ifade vermeye gelecek. Biliyorsunuz kalbime stent takıldı. Ben evde ya da arabada ölmediysem bunu savcı kardeşime borçluyum" dedi.

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ancak rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı, sağlık durumu nedeniyle kaldırılmış, tedavisi akabinde sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verilmişti.

Çakar bugün, tedavi sürecinden sonra ifade vermek için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne geldi. Savcılık ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan Çakar, saat 15: 00 sularında adliyeden ayrıldı.

"Ben ölmediysem bunu savcı kardeşime borçluyum"

Adliyeden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çakar, "Savcılık tarafından serbest bırakıldım. Buyrun gidin dediler. Sadece bu dendi" dedi. "Neler soruldu" sorusu üzerine Çakar, "Malum, ifadelerdeki şeyler soruldu. Sonra ne olacak dedik, buyrun gidin dediler. Benim bildiğim bu" diye konuştu.

Gözaltı kararı olan eşinin ne zaman geleceğinin sorulması üzerine Çakar, "Eşim çocuklarımın yanında, o da ay sonu ifade vermeye gelecek. Biliyorsunuz kalbime stent takıldı. Eğer ben evde ya da arabada ölmediysem bunu savcı kardeşime borçluyum. Çok sinsi seyrediyormuş hastalık" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hadise sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi

Sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi
2 gün önce kaybolan kadının cansız bedeni çalılıkta bulundu

Günlerdir kayıp olan kadından acı haber geldi
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
Ailesini katletti! Kusursuz planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu

Kusursuz katliam planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu
Hadise sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi

Sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi! İşte o anlar

TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi!
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

Defalarca hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında son karar
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi

Görüşme sonrası Buldan konuştu, Bahçeli "İmzamı atarım" dedi
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
Tünel kazarak ülke değiştirdiler, Belarus'ta 180 kaçak göçmen Polonya'ya sızdı!

Girişi Belarus, çıkışı Polonya'da: Tünelle ülke değiştirdiler
title