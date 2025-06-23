Ahmet Baran'dan Mızıka-i Himayem Konseri

? Kanun sanatçısı Ahmet Baran, "Mızıka-i Himayem" konseriyle başkentte sanatseverlerle buluştu.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen konserde Baran'a, alanında yetkin solistler ve orkestra eşlik etti.

Dinleyicileri çok sesli orkestrasyon anlayışı ve köklü Türk müzik geleneğinin çağdaş yorumuyla buluşturan konserde, "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Son Hıçkırık" gibi birçok eser seslendirildi.

Konser, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.