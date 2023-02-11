AHMET ARDA 128 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILDI Güncel Haberler HATAY'da, enkaz altında kalan 13 yaşındaki Ahmet Arda Övün, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından 128 saat sonra enkaz altından kurtarıldı. HATAY'da, enkaz altında kalan 13 yaşındaki Ahmet Arda Övün, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından 128 saat sonra enkaz altından kurtarıldı. Ahmet Arda kurtarıldıktan sonra elini havaya kaldırırken, enkaz alanında bulunanlar alkışlayarak destekledi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin, Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde bir enkazda yaptığı çalışma sırasında, Ahmet Arda Övün 'yaşıyorum' diyerek ses verdi. Yapılan çalışma ile depremden 128 saat sonra Ahmet Arda Övün enkazdan çıkarıldı. Sağlık ekibi Ahmet Arda'ya ilk müdahalede bulundu. Ahmet Arda ambulansa götürüldüğü sırada, sağlık görevlisi, 'Haydi iyiyim de abilere' derken, Ahmet Arda sağ kolunu havaya kaldırdı. Enkaz alanında bulunanlar Ahmet Arda'yı alkışlayarak destek verdi. Ahmet Arda tedavisi için hastaneye götürüldü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Arda İtfaiye Hatay Güncel Haberler

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