Ahlat'ta yemek yarışması düzenlendi
Bitlis'in Ahlat ilçesinde Anneler Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yemek yarışmasında 21 yarışmacı yöresel lezzetlerini sergiledi. Yarışmada dereceye giren kadınlara ödüller verildi.
Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen yarışmada 21 yarışmacının hazırladığı yemek ve tatlılar jürinin beğenisine sunuldu.
Hazırlanan yöresel lezzetlerin kültürel miras açısından önemli olduğunu belirten Kaymakam Batuhan Bingöl, kadınları tebrik etti, Anneler Günü'nü kutladı.
Kaynak: AA / Serdar Adıyaman