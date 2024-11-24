Ahlat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, öğrenciler şiirler okudu ve yemin eden aday öğretmenlere ödüller verildi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" düzenlenen törenle kutlandı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.
Öğrencilerin şiirler okuduğu, oratoryo gösterisinin yapıldığı programda, aday öğretmenler yemin etti, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Can Fidan, Belediye Başkan Yardımcısı Sunullah Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.