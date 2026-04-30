ANKARA'da ahırdan kaçan büyükbaşlar, oto tamirciye girdi. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, 27 Nisan günü akşam saatlerinde Elmadağ ilçesindeki bir oto tamircide meydana geldi. Sanayi yakınındaki ahırdan kaçan 2 büyükbaş, bölgedeki bir oto tamirciye girdi. Bu sırada dükkanda çalışan ve panik yaşayan işçiler, hayvanları kovalayarak dışarı çıkardı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı