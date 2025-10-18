Ahırdan Kaçan Boğa, Park Halindeki Otomobile Zarar Verdi

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde ahırdan kaçan boğa, park halindeki otomobile boynuz darbeleriyle zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde meydana geldi. Ahırdan kaçan uzun süre sahibinin yakalamak için peşinden koştuğu boğa, sokakta, park halindeki otomobile boynuz darbeleriyle zarar verip, sürükledi. Bir süre sonra sahibi, boğayı uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirdi. Boğanın otomobile zarar verdiği anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.