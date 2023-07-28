Ahırda çıkan yangında 3 inek telef oldu

Ağrı'da, bir köyde bulunan ahırda çıkan yangında ahırda bulunan 3 inek telef oldu. Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı Hanoba köyünde bulunan bir ahırda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Köylülerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alırken, ahırda bulunan 3 ineğin telef olduğu belirlendi.