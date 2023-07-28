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Ahırda çıkan yangında 3 inek telef oldu

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Ağrı'da, bir köyde bulunan ahırda çıkan yangında ahırda bulunan 3 inek telef oldu. Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı Hanoba köyünde bulunan bir ahırda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Köylülerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alırken, ahırda bulunan 3 ineğin telef olduğu belirlendi.

Ahırda çıkan yangında 3 inek telef oldu

AĞRI - Ağrı'da, bir köyde bulunan ahırda çıkan yangında ahırda bulunan 3 inek telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı Hanoba köyünde bulunan bir ahırda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Köylülerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alırken, ahırda bulunan 3 ineğin telef olduğu belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çiğdem Doğan - Güncel

İtfaiye Ağrı Güncel Haberler

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