Ahilik Temalı Kısa Film Yarışması Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koordinasyonunda düzenlenen, "Ahilikten İlhamla Sürdürülebilir Yarınlar" konulu kısa film yarışması için başvurular başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarışma, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen, "Ahilikten İlhamla Sürdürülebilir Yarınlar" konulu kısa film yarışmasına, 15 Ocak 2026'ya kadar başvurabilecek.

Yarışma, öğrencilerin ahilik kültürünün özünde yer alan üretim, dayanışma, dürüstlük ve paylaşma değerlerini sürdürülebilir yaşam anlayışıyla birleştirerek sinema diliyle ifade etmelerine olanak tanıyor.

Öğrenciler, kısa filmleriyle hem kültürel mirasımıza sahip çıkacak hem de çevreye ve topluma karşı duyarlılığın önemine dikkati çekecek.

Değerlendirme sürecinin ardından şubat 2026'da Kırşehir'de ödül töreni düzenlenecek.