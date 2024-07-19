AHİD Ankaralılar Derneği Başkanı Hilmi Yaman ve yönetimi Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay'ı ziyaret etti

AHİD Ankaralılar Derneği Başkanı Hilmi Yaman ve yönetim kurulu üyeleri, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay'a ziyarette bulundu.

Yaman, her daim Doğanay'ın yanında ve destekçisi olacaklarını söyledi.

Doğanay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "AHİD Ankaralılar Deneğinin ziyareti bize güç vermiştir. Nazik ziyaretleri için AHİD yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.