Ahesen Genel Başkanı Kandemir'den 1 Mayıs Mesajı: "Sağlık Çalışanlarının İçinde Bulunduğu Tablo Emek Sömürüsüdür"

(İZMİR) - Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Ahmet Kandemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, aile hekimliği çalışanlarının, artan iş yükü, düşen gelirleri ve ağırlaşan çalışma koşullarına tepki göstererek, "Aile hekimliği çalışanları ve vatandaşların sağlık hizmetine erişimi kaosa sürüklenmemelidir. Çalışma koşulları iyileştirilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, özellikle son dönemde yürürlüğe giren yönetmelikler, kılavuzlar ve uygulamaların, sahadaki yükü katlanarak artırdığını, buna karşın hak edişlerinin düşürüldüğünü belirterek, aile hekimliği sisteminin sürdürülebilirliğinin ciddi risk altında olduğuna dikkati çekti.

Kandemir, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni düzenlemelerin, aile hekimliği çalışanlarının gelir yapısını kökten değiştirdiğini ifade ederek, temel ücretlerin ciddi biçimde gerilediğini belirtti.

Sistemin çalışanları güvencesizliğe ittiğini aktaran Kandemir, "Bu tablo açıkça emeğin karşılığının verilmemesi, yani emek sömürüsüdür. Yalnızca ücret politikası değil, uygulamaya konulan yeni yönetmelikler de sahada ciddi sorunlara yol açıyor" ifadelerini kullandı.

Kandemir, mevcut düzenlemeleri "eziyet haline gelen bir sistem" olarak nitelendirerek, bu durumun sağlık çalışanları kadar hizmet alan vatandaşları da doğrudan etkilediğini vurguladı.

"Ağır bir ekonomik yükle de mücadele ediyoruz"

Aile Sağlığı Merkezleri'ne (ASM) başvurmayan hastalar üzerinden yapılan kesintilerin yanı sıra artan vergi yükünün de çalışanları ekonomik olarak zorladığına dikkati çeken Kandemir, hem finansal hem de psikolojik baskının giderek arttığını belirtti.

Başkan Ahmet Kandemir, mevcut yönetmeliğin yeniden düzenlenmesini isteyerek, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanları olarak yalnızca hizmet üretmiyoruz, aynı zamanda ağır bir ekonomik yükle de mücadele ediyoruz. Bu şartlar altında sistemin sürdürülebilirliğinden söz etmek mümkün değil. Bakanlığı bir kez daha uyarıyoruz. Daha fazla mağduriyet yaşanmadan bu eziyet yönetmeliğine acilen müdahale edilmelidir. Aile hekimliği çalışanları ve vatandaşların sağlık hizmetine erişimi kaosa sürüklenmemelidir. Çalışma koşulları iyileştirilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. ya hep birlikte ya hiçbirimiz."

Kaynak: ANKA