Oğuzhan Uğur'un da Aralarında Olduğu 10 Kişi Adliyeye Sevk Edildi; İfade İşlemleri Başladı
Ahbap Derneği'ne yönelik bağış soruşturmasında Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfade işlemlerine başlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin de aralarında bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında daha sonra gözaltına alınan avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Ömer Güner'in de yer aldığı öğrenildi.
İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI
Diğer yandan adliyeye sevk edilen 10 kişinin ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.