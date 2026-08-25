Gökbakar, Ahbap soruşturmasında ifade verdi

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin yürütülen suç örgütü soruşturmasında Şahan Gökbakar ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 35 zanlının tutuklandığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Gökbakar, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi.

Gökbakar, tanık sıfatıyla verdiği ifadesinde, Levent'i ve derneği 6 Şubat depremlerinden önce medyadan her vatandaşın bildiği kadar tanıdığını söyledi.

Levent'in çek, senet veya dolandırıcılık suçlarından ceza aldığını bildiğini aktaran Gökbakar, "O yüzden kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmamıştır. Ahbap Derneğiyle hiçbir dönem ilişkim olmadı, bu dernek eliyle hiçbir dönem maddi olarak yardım yapmadım. Doğal afetlerde her zaman kendi kitlemle ve şahsi olarak kendi gücümle yardımlarımı yapmaya çalıştım. 6 Şubat deprem felaketinden sonra da yine kendi çabalarımla bölgeye yardım ettim. Hiçbir sosyal medya platformunda ve medyada Ahbap Derneği veyahut Haluk Levent'in şahsıyla ilgili destekleyici mahiyette bir söylemim olmadı." ifadelerini kullandı.

Gökbakar, bu tür olaylarda yardım faaliyetlerinin her zaman devlet ve resmi kurumlar eliyle yapılmasını desteklediğini ve doğru bulduğunu anlatarak, "Hal böyleyken Ahbap Derneğiyle bu tür bir faaliyete girişmem mümkün değildir. Hatta o dönem gerek sosyal medya platformlarında gerek arkadaş çevremde Haluk Levent'in geçmiş dosyalarını da göz önünde bulundurarak kendisine daha dikkatli yaklaşılması gerektiğini deklare etmişimdir. O dönem hatta bu yaklaşımımdan dolayı da Haluk Levent'i ve Ahbap'ı seven kesimler tarafından eleştirilmişimdir." dedi.

Kaynak: AA