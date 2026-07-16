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Ahbap Derneği Soruşturması... Haluk Levent ve Ece Güner Dahil 14 Kişi Hakkında Tutuklama Kararı Verildi

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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in de bulunduğu 14 şüpheli tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in de bulunduğu 14 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen isimlerin savcılık ifadeleri gece geç saatlerde sona erdi. Soruşturma kapsamında aralarında sanatçı Haluk Levent'in de bulunduğu 19 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Başsavcılık, Esin Önder Çağlayan hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep ederek ev hapsi istemiyle hakimliğe sevk etti.

Öte yandan Gülşen Öztürk, Merve Yılman, Tuğba Serbest, Buse Vurucu ve Yasin Meydaneri hakkında da adli kontrol hükümlerinin uygulanması talep edildi.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri ise 02.30 sıralarında sona erdi ve Haluk Levent'in de arasında bulunduğu 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANANLAR VEĞ SERBEST KALANLAR

Tutuklanan isimler şunlar:

Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Öztünç, Şehmus Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeniler,  Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Zafer Yay ve Yeliz Kaya.

Hakimlikten serbest kalan isimer ise  Sevda Kurt, Gonca Akdemir, Ali Barış Kaya, Müge Sözen Küçük ve Recep Sancak.

Kaynak: ANKA
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