Haberler

Ahbap Soruşturmasında Haluk Levent Dahil 19 Kişi İçin Tutuklama İstendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 5 kişi hakkında adli kontrol, 1 kişi hakkında ise ev hapsi talep edildi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL ) Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in de bulunduğu 19 kişi tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturmada 5 kişi hakkında adli kontrol, 1 kişi hakkında ise konutu terk etmeme (ev hapsi) tedbiri uygulanması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen isimlerin savcılık ifadeleri sona erdi.

Soruşturma kapsamında aralarında sanatçı Haluk Levent'in de bulunduğu 19 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tutuklanmaları talep edilen isimler şöyle:

Haluk Levent, Zafer Yay, Emrah Gödeniler, Şehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Abdülcevat Özkan, Kemal Öztünç, Erhan Dökmeci, Yusuf Can Ertit, İlker Çetin, Yeliz Kaya, Ece Güner, Sevda Kurt, Nurdan Eriş, Gonca Akdemir, Ali Barış Kaya, Müge Sözen Küçük ve Recep Sancak.

Başsavcılık, Esin Günay hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep ederek ev hapsi istemiyle hakimliğe sevk etti.

Öte yandan Gülşen Öztürk, Merve Yılman, Tuğba Serbest, Buse Vurucu ve Yasin Meydaneri hakkında da adli kontrol hükümlerinin uygulanması talep edildi.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: ANKA
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Haluk Levent için savcılık kararını verdi! Sıra mahkemede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnşaatta işçiler birbirine girdi: 3 yaralı

İşçilerin öldüresiye kavgası kamerada! Çok sayıda yaralı var
Depozito iade makinesinin içi ilk kez görüntülendi: Atılan şişeler böyle ayrıştırılıyor

İçi ilk kez görüntülendi! Atılan şişeler böyle ayrıştırılıyor
TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı

TBMM'deki 15 Temmuz sergisinde dikkat çeken kareler
ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 6 İHA düşürüldü

Görüntü burnumuzun dibindeki başkonsolosluktan! Gökyüzünde belirdi
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak

En büyük arzularından birine sonunda kavuştu! Hem de altından