Ahbap Derneğine yapılan bağışların incelenmesi için bilirkişi heyeti görevlendirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağış ve yardımların belirlenen amaçlar doğrultusunda ve mevzuata uygun kullanılıp kullanılmadığının tespiti için bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ahbap Derneğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağış ve yardımların kullanımına ilişkin iddiaların tüm yönleriyle incelendiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla toplanan bağış ve yardımların belirlenen amaçlar doğrultusunda ve ilgili mevzuata uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için alanında uzman kişilerden oluşan bir bilirkişi heyeti görevlendirilmesine karar verilmiştir. Bilirkişi heyeti tarafından, bağışların toplanması, aktarılması ve harcanmasına ilişkin tüm mali kayıtlar, banka hesap hareketleri, ilgili kişi ve şirketler arasındaki para transferleri ile soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgi ve belgeler incelenerek ayrıntılı rapor hazırlanacaktır."

Soruşturmanın, hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi gözetilerek, yalnızca somut bilgi, belge ve deliller doğrultusunda yürütüldüğü ifade edildi.