Üye Girişi
Haberler
Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?

Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?

 Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste

Kim bu 5 gün içinde haritayı değiştirenler? İşte isim isim tam liste

 Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı
Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı

Kürsüde eline verilen kağıdı kameralar önünde yırttı

AGÜ ve KTO'dan İklim Çalışmaları Merkezi Protokolü

AGÜ ve KTO'dan İklim Çalışmaları Merkezi Protokolü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abdullah Gül Üniversitesi ve Kayseri Ticaret Odası, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik alanında 'İklim Çalışmaları Merkezi' protokolü imzaladı. Protokol ile bölgesel ve ulusal düzeyde iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması amaçlanıyor.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile Kayseri Ticaret Odası (KTO) arasında iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik alanında "İklim Çalışmaları Merkezi" protokolü imzalandı.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın başkanlık makamında gerçekleştirilen imza törenine, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erk Hacıhasanoğlu ile KTO Yönetim Kurulu üyeleri Erol Sırıklı, Latif Başkal ve Ahmet Emre Sönmez katıldı.

Burada konuşan Başkan Gülsoy, AGÜ ile güçlerini birleştirerek şehre ve ülkeye değer katacaklarını belirtti.

Rektör Yılmaz ise kurulacak merkezin iklim değişikliğine bilimsel yaklaşımla çözüm üretmek için önemli bir platform olacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, bölgesel ve ulusal düzeyde iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek, sürdürülebilir çözümler geliştirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla ortak projeler yürütülmesi planlanıyor.

Çalışmayla Kayseri'nin iklim değişikliğiyle ilgili risklerini azaltmak hedeflenirken enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması konusunda çalışmalarda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
img

Eskiden yüzüne bakılmıyordu, şimdi gözde
img

Türkiye'ye yalnız gelen turist, taksi şoförünü yemeğe çıkardı
img

Ölümlü kazaya karışan ehliyetsiz polisin ilk ifadesi ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Belgrad Ormanı imara açılıyor iddiası doğru mu? DMM açıkladı 4 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Başak, İkizler, Balık burcu yorumu! 4 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Kasım ayı enflasyonu ne oldu? Enflasyon rakamları düştü mü? 3 Aralık'ta Tarihte Bugün 3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV Yayın Akışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.