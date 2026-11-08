Ağrı ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar Taşlıçay'da ulaşımı aksattı

Ağrı ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar Taşlıçay'da ulaşımı aksattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar, Taşlıçay ilçesinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yolda kalan bazı araçlar traktörlerle kurtarılırken Eleşkirt'te mahsur kalan bir çoban AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.
IĞDIR/ Iğdır ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.
Bölgede havaların soğumasıyla birlikte başlayan sağanak, yüksek kesimli bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışı nedeniyle birçok alan beyaz örtüyle kaplandı.
Yolda kalan bazı araçlar traktörlerin yardımıyla kurtarıldı.
Ağrı
Ağrı'da da yoğun kar yağışı etkili oluyor.
Taşlıçay ilçesinde etkili olan kar ulaşımı olumsuz etkiledi.
Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışının ardından köyler beyaz örtüyle kaplandı.
Eleşkirt ilçesine bağlı Türkeli köyü yakınlarında mahsur kalan bir çoban AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.