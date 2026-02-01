Haberler

Ağrı'da çatıdan akan kar kütlesinin altında kalıp, yaralandı

Güncelleme:
Ağrı'da bir kişinin üzerine düşen kar kütlesi yaralanmaya sebep olurken, Erzurum'da da bir otomobil hasar gördü. Olaylar, hava sıcaklıklarının artmasıyla biriken karların erimesi sonucu meydana geldi.

HAVALARIN ısınmasıyla birlikte Ağrı'da çatıda biriken kar kütlesinin üzerine düştüğü bir kişi yaralandı. Erzurum'da ise çatısından akan kar kütlesi bir otomobile zarar verirken bir başka binadan akan kar kütlesi çevredeki vatandaşları endişelendirdi.

Ağrı merkez Leylekpınar Mahallesi Vali Konağı Caddesinde kaldırımda yürüyen Ceren Güral'ın üzerine 5 katlı binanın çatısından akan kar kütlesi düştü. Vatandaşların yardımcı olduğu Güral, ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Güral'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güral'ın kar kütlesi düşmesi sonucu kafasında oluşan küçük çaplı açılmaya dikiş atıldığı, el bileğinde ise hafif sıyrıklar olduğu öğrenildi.

KAR KÜTLESİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE AKTI

Erzurum Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi Mumcu Caddesi'nde çatıda biriken kar ısınan havayla birlikte düştü. Kar kütlesi yol kenarında park halindeki bir otomobilde hasara yol açtı.

Lalapaşa Mahallesi Çaykara Caddesi'nde ise bir binanın çatısından dökülen kar kütlesi çevredeki vatandaşları endişelendirdi. Çatıdan akan karın düştüğü anda kaldırımda ve caddede kimsenin olmaması olası yaralanma ve hasarları önledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
