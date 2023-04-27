Ağrı ve Ardahan'daki sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

Ağrı ve Ardahan'daki sınır kapılarında Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemleri başladı.

Türkiye'nin İran'a açılan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı ile Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı ve Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek.

Birer sandık kurulan üç sınır kapısında da bir başkan, bir kamu görevlisi üye ve son genel seçimde Türkiye'de en çok oy alan üç siyasi partinin bildirdiği kişilerden oluşan yurt dışı sandık kurulları, sınır kapılarında oy verme alanlarındaki yerlerini aldı.

Sınır kapılarındaki oy verme işlemi 24 saat esasıyla gerçekleşecek ve 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.