Ağrı ve Ardahan'da sis ulaşımı aksattı, Eleşkirt yolunda görüş mesafesi düştü

Ağrı ve Ardahan'da sis ulaşımı aksattı, Eleşkirt yolunda görüş mesafesi düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'da gece başlayan sağanak sabaha doğru yerini sise bırakırken kentte ve Ardahan'da ulaşım olumsuz etkilendi. Ağrı-Eleşkirt kara yolunda görüş mesafesi düşünce sürücüler ilerlemekte güçlük çekti; Ardahan kent merkezini kaplayan sis de sabah saatlerinde etkisini gösterdi.
Ağrı ve Ardahan'da etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Ağrı'da gece başlayan sağanak, sabaha doğru yerini sise bıraktı.
Sis nedeniyle Ağrı ile Eleşkirt arasındaki kara yolunda görüş mesafesi düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Ağrı Ovası'nın büyük bir kısmını kaplayan sis bulutu, köylerde güzel manzaralar ortaya çıkardı.
Sisle kaplanan köyler ve dağlar dronla görüntülendi.
Ardahan
Ardahan'da da kent merkezini kaplayan sis, sabah saatlerinde etkisini gösterdi.
Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü.
Kaynak: AA