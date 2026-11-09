Ağrı Taşlıçay'da yoğun kar, küçükbaş hayvan otlatan çiftçilerin mesaisini zorlaştırdı

Ağrı Taşlıçay'da yoğun kar, küçükbaş hayvan otlatan çiftçilerin mesaisini zorlaştırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylerde etkili olan yoğun kar, besicilik yapan çiftçilerin yaşamını zorlaştırdı. Çiftçiler kar ve tipiye rağmen küçükbaş hayvanlarını merada otlatmayı sürdürürken, karlı arazide hayvanların eve dönüş yolculuğu dronla görüntülendi.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde etkili olan kar yağışı, köylerdeki çiftçilerin yaşamını zorlaştırdı.
Taşlıçay ilçesine bağlı yüksek rakımlı köyler, son günlerde etkili olan yoğun karla beyaza büründü.
Köylerde besicilik yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, kar yağışına rağmen küçükbaş hayvanlarını merada otlatmaya devam ediyor.
Zaman zaman kar yağışı ve tipiye yakalanan çiftçiler, zorlu mevsim koşullarıyla mücadele ediyor.
Karlı arazide otlayan hayvanların eve dönüş yolculuğu dronla görüntülendi.
Kaynak: AA