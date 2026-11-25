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AĞRI Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircide tinerle tutuşturulmaya çalışılan sobada meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Olay, Ağrı Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamircisinde meydana geldi. İş yerinde tiner kullanılarak tutuşturulmaya çalışılan soba, bir anda patladı. Sobadan çıkan alevler iş yerinde bulunan çalışanların kıyafetlerine sıçradı. Tamircide çıkan yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına destek verdi.

Olayda yaralanan H.K. (22), R.Y. (28) ve B.Ö. (18), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı