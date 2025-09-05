Haberler

Ağrı Patnos'ta Trafik Denetimleri Artırıldı


Ağrı'nın Patnos ilçesinde polis, trafik kazalarının artması nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı ve kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde polis ekipleri, ilçenin farklı noktalarında denetim yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda meydana gelen trafik kazalarının ardından denetimlerini sıklaştırdı.

Trafiğin yoğun olduğu Ağrı-Van-Bitlis illerinin ortak kesişme alanı olan Sanayi Kavşağı'nda yapılan uygulamada, trafik ışıklarına uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Ekipler ayrıca sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA / İdris Emre Savman - Güncel
