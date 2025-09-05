Ağrı Patnos'ta Trafik Denetimleri Artırıldı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde polis ekipleri, ilçenin farklı noktalarında denetim yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda meydana gelen trafik kazalarının ardından denetimlerini sıklaştırdı.

Trafiğin yoğun olduğu Ağrı-Van-Bitlis illerinin ortak kesişme alanı olan Sanayi Kavşağı'nda yapılan uygulamada, trafik ışıklarına uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Ekipler ayrıca sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu.