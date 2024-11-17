Üye Girişi
Haberler

Ağrı'nın Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yoğun kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Mezra sakinleri, karla kaplı muhteşem manzaralarla sabah saatlerini karşıladı.

Ağrı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

AĞRI - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yeltepe köyünün Gümüşlü mezrasında etkili olan yoğun kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı.

Gece boyunca devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde köyde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Mezrada yaşayan vatandaşlar, güne karla kaplı bir manzara ile uyandı.

Mezra sakinlerinden Vedat Yıldız, sabah uyandığında her yerin beyaza büründüğünü belirtti. Yıldız, "Kışın habercisi olan kar nihayet yağdı. Sabah uyandığımızda her yer bembeyazdı. Kar, burada hayatı zorlaştırsa da güzelliğiyle bizi mutlu ediyor." dedi.

Ağrı'nın Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇİĞDEM DOĞAN - Güncel
Erdoğan'dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun

Erdoğan'dan toplantıya damga vuran Bahçeli talimatı

 CHP'li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti

"Tek bir harf değişti 1 milyar gitti"

 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı

17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polisin üzerine saldı
Tağşiş listesinde yer alan peynir markasından konkordato kararı

Ünlü peynir markası iflas bayrağını çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 16 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? Benzine indirim var mı? Benzin ve motorin güncel fiyatları (16-17 Kasım akaryakıt fiyatları) CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Türkiye-Galler maçından kareler! Türkiye-Galler maçından unutulmaz anlar… Yunus Akgün kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yunus Akgün hangi takımda oynuyor? EXXEN canlı maç izle! Karadağ-İzlanda canlı izleme linki!Karadağ-İzlanda maçı canlı yayın bilgileri… Türkiye-Galler maçı kaç kaç bitti? Türkiye-Galler maç sonucu! Türkiye-Galler maçı kaç kaç? Türkiye-Galler maç özeti! Merih Demiral kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merih Demiral hangi takımda oynuyor? Barış Alper Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Barış Alper Yılmaz'ın futbol kariyeri! TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 KASIM: Bu akşam TRT 1'de hangi diziler ve maçlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.