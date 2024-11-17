Ağrı'nın Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

Ağrı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

AĞRI - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yeltepe köyünün Gümüşlü mezrasında etkili olan yoğun kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı.

Gece boyunca devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde köyde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Mezrada yaşayan vatandaşlar, güne karla kaplı bir manzara ile uyandı.

Mezra sakinlerinden Vedat Yıldız, sabah uyandığında her yerin beyaza büründüğünü belirtti. Yıldız, "Kışın habercisi olan kar nihayet yağdı. Sabah uyandığımızda her yer bembeyazdı. Kar, burada hayatı zorlaştırsa da güzelliğiyle bizi mutlu ediyor." dedi.