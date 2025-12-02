Ağrı'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

AĞRI'DA YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLDU

Ağrı'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kent merkezinde dün gece yaşanan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybederken Taşlıçay ilçesine bağlı köyler ve yüksek kesimler beyaza büründü. Kar kalınlığının bazı bölgelerde artmasıyla birlikte İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda yaşanacak sıkıntılar için seferber oldu.

Bu arada Ağrı'nın Patnos ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı. İlçede etkili olan soğuk hava gece yerini kar yağışına bıraktı. Sabahın erken saatlerinde beyaza bürünen ilçe merkezinde vatandaşlar, kar sürprizi yaşadı.

Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede azaldı.

Ümit OKTAN/AĞRI,