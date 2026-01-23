Ağrı'da tipi etkili oluyor
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde etkili olan tipi, dondurucu soğukların sürdüğü günlerde ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Bazı sürücüler tipi nedeniyle araçlarını dinlenme tesislerine park etmek zorunda kaldı.
Kaynak: AA / Muhammet Ali Ateş - Güncel