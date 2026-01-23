Haberler

Ağrı'da tipi etkili oluyor

Güncelleme:
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde etkili olan tipi, dondurucu soğukların sürdüğü günlerde ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Bazı sürücüler tipi nedeniyle araçlarını dinlenme tesislerine park etmek zorunda kaldı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde etkili olan tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Dondurucu soğukların sürdüğü ilçede öğleden sonra tipi etkili olmaya başladı.

Aralıklarla etkisini artıran tipi, Taşlıçay-Doğubayazıt kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bazı sürücüler tipiden etkilenmemek için araçlarını dinlenme tesislerine park etti.

Kaynak: AA / Muhammet Ali Ateş - Güncel
