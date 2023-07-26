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Ağrı'nın Patnos ilçesinde kayıp uzman çavuş ölü olarak bulundu

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Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4 gündür haber alınamayan uzman çavuş E. Terzi, Patnos Barajı yakınlarında ölü olarak bulundu. Terzi'nin cenazesi otopsi için Erzurum'daki Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4 gündür haber alınamayan uzman çavuş arazide ölü olarak bulundu.

İlçede 4 gündür kayıp olan uzman çavuş E. Terzi (27) için jandarma ekiplerince arama yapıldı.

Çalışma sonucu Terzi, Patnos Barajı yakınlarında bir tarlada ölü bulundu.

Terzi'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Erzurum'daki Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / İdris Emre Savman - Güncel

Erzurum Patnos Ağrı Güncel Haberler

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