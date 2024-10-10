Ağrı'nın Patnos ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilde sürücü yaşamını yitirdi
Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Şirin Deniz'in kullandığı otomobil, Ağrı-Van kara yolunda elektrik direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Şirin Deniz (49) idaresindeki 13 DD 074 plakalı otomobil, Ağrı- Van kara yolunda yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan Deniz, kurtarılamadı.