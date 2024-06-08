Ağrı'nın Patnos ilçesinde dolu yağışı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede öğleden sonra dolu ve sağanak etkili olmaya başladı. Bazı vatandaşlar araçlarının üstüne bataniye örterek doludan korumaya çalıştı. Dolu, bir süre sonra yerini yağmura bırakarak etkisini yitirdi.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede öğleden sonra dolu ve sağanak etkili olmaya başladı.
Bazı vatandaşlar araçlarının üstüne bataniye örterek doludan korumaya çalıştı.
Dolu, bir süre sonra yerini yağmura bırakarak etkisini yitirdi.