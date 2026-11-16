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Ağrı'nın Gürbulak'ında valizde 2 kilo 716 gram sentetik uyuşturucu bulundu

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Doğubayazıt Kaymakamlığı, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir kişinin valizinde arama yapıldığını açıkladı. Aramada valiz içine zulalanmış 2 kilo 716 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda valiz içerisinde 2 kilo 716 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Doğubayazıt Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir kişinin valizinde arama yapıldı.

Valiz içerisinde zulalanmış 2 kilo 716 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA
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