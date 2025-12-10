Haberler

Ağrı'da kar nedeniyle kapanan 10 köy yolunda yeniden ulaşım sağlandı

Güncelleme:
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 10 köy yolu, karla mücadele çalışmalarının ardından açıldı. İlçe Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını yeniden ulaşıma kazandırmak için kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

İlçede aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Hayrangöl, Türkeli, Çatalpınar, Çatkösedağ, Kayayolu, Gözaydın, Ramazan, Güneykaya, Yağmurlu ve Eyüp Komu köy yolları ulaşıma kapandı.

İlçe Özel İdaresi ekiplerince başlatılan karla mücadele çalışmasının ardından köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Ekipler, bölgede yol genişletme çalışması yapıyor.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
