Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, öğretmen Şencan çiftinin iftar sofrasına konuk oldu - Haberler

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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, öğretmen Şencan çiftinin iftar sofrasına konuk oldu

İhlas Haber Ajansı - Recep Çirik - Güncel
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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, öğretmen Şencan çiftinin iftar sofrasına konuk oldu Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve eşi Nurcan Güler Kökrek, öğretmen olan Can-Şule Şencan çiftinin iftar sofrasına konuk oldu.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, öğretmen Şencan çiftinin iftar sofrasına konuk oldu

AĞRI - Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve eşi Nurcan Güler Kökrek, öğretmen olan Can-Şule Şencan çiftinin iftar sofrasına konuk oldu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve eşi Nurcan Güler Kökrek, Ramazan ayı dolayısıyla Seyit Ali Onbaşı Anaokulunda görev yapan okul öncesi öğretmenleri Can Şencan ve Şule Şencan çiftini evinde ziyaret etti. İftar öncesi Şencan çiftinin 8 aylıklı Ege bebeği ile oyun oynayıp yakından ilgilenen Kökrek, Şencan çifti ile birlikte iftar sofrasında orucunu açtı. İftar sonrası Şencan çifti ile bir süre sohbet edip kente yürütülen çalışmalar ve okul öncesi eğitimde yapılan yatırımlara ilişkin fikir alışverişinde bulunan Kökrek, kendilerine iftar sofrasını açan Şencan çiftine teşekkür ederek hediyeler verdi. Şencan çifti ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, iftar sofralarına konuk olan Kökrek çiftine teşekkür edip yolcu etti.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, öğretmen Şencan çiftinin iftar sofrasına konuk oldu

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, öğretmen Şencan çiftinin iftar sofrasına konuk oldu

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, öğretmen Şencan çiftinin iftar sofrasına konuk oldu

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, öğretmen Şencan çiftinin iftar sofrasına konuk oldu

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, öğretmen Şencan çiftinin iftar sofrasına konuk oldu

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, öğretmen Şencan çiftinin iftar sofrasına konuk oldu

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, öğretmen Şencan çiftinin iftar sofrasına konuk oldu

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, öğretmen Şencan çiftinin iftar sofrasına konuk oldu

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, öğretmen Şencan çiftinin iftar sofrasına konuk oldu

İhlas Haber Ajansı / Recep Çirik - Güncel

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