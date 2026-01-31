Haberler

Ağrı-Kağızman kara yolunda tipide mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı ile Kars'ın Kağızman ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda etkili olan tipi nedeniyle kamyonette mahsur kalan 2 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Ağrı ile Kars'ın Kağızman ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda tipi nedeniyle kamyonette mahsur kalan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı-Kağızman kara yolu Başkent köyü yakınlarında kamyonetleri kara saplanan ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Valilik koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bölgede etkili olan yoğun tipide çalışma yapan ekipler, mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir

İran'a saldırı tarihi belli oldu, Trump müttefik ülkeye bilgi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok 'saç örgüsü' cezası

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takıma bu paylaşımın bedeli ağır oldu
Hayatını kaybeden Fatih Ürek'in menajerinden duygu dolu açıklama

Hastane önünde acı veda: Fatih Ürek'in son anlarını anlattılar
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Hollywood efsanesi Catherine O'Hara hayatını kaybetti

Herkes o rolle tanıyordu, efsane oyuncu hayatını kaybetti
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok 'saç örgüsü' cezası

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takıma bu paylaşımın bedeli ağır oldu
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı
Fatih Ürek'in vefat ettiğini muhabirlerden öğrenen Sıla'nın yaşadığı şok kameraya yansıdı

Haberi muhabirlerden öğrenen Sıla'nın yaşadığı şok kameraya yansıdı