Ağrı-Kağızman Kara Yolu Heyelan Nedeniyle Kapandı

Ağrı-Kağızman Kara Yolu Heyelan Nedeniyle Kapandı
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Ağrı'nın Kağızman ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Heyelan nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapandı. Bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi.

Ağrı- Kağızman kara yolu, şiddetli sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

İlçede etkili olan şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle ilçede bazı köylerde sel meydana geldi.

Bölgede yaşanan heyelan nedeniyle Kağızman-Ağır kara yolu ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ile Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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