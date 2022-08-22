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Kastamonu gündem haberi... Ağrı'da hafif ticari araç şarampole düştü: 2'si ağır 5 yaralı

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Kastamonu gündem haberi... Ağrı'da hafif ticari araç şarampole düştü: 2'si ağır 5 yaralı

Kastamonu haberleri... AĞRI'da kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

AĞRI'da kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Eleşkirt ilçesinde Ağrı-Erzurum karayolunda meydana geldi. Murat Çetin idaresindeki 36 AAE 168 plakalı hafif ticari araç, Erzurum istikametine giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevkedildi. Kazada yaralanan sürücü Murat Çetin ile birlikte araçta bulunan Ferit Demirok, Osman Şahin, Özhan Çetin, Barış Çetin'e olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Hayatı tehlikeleri olmayan Murat Çetin, Ferit Demirok ile Osman Şahin Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan Özhan ve Barış Çetin'in ise Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Güncel

Murat Çetin Eleşkirt Tragger Ağrı Güncel Haberler

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