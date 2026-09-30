Ağrı Doğubayazıt'ta çöken evin enkazından kurtarılan kişi hastaneye kaldırıldı

Ağrı Doğubayazıt'ta çöken evin enkazından kurtarılan kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Buyuretti köyünde saat 10.30 sıralarında çöken evin enkazında kalan kişi kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Kurtarma anları itfaiye ekibinin kask kamerasına yansıdı; evin çökme sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde çöken evin enkazı altında kalan kişi, ekipler tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.
Doğubayazıt ilçesine bağlı Buyuretti köyünde bir ev saat 10.30 sıralarında çöktü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede köye ulaşan ekipler, enkaz altında bir kişinin kaldığını tespit etti. Ekiplerin çalışmasıyla bu kişi kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan vatandaş, Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
KURTARMA ANLARI KASK KAMERASINDA
Bu arada, yaralının kurtarılma anı itfaiye ekibinin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ekiplerin zamanla yarışı yer aldı.
Ekipler, evin çökmesinin sebebini belirlemek için inceleme başlattı.