Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı Dağı'nın zirvesi ilkbaharda beyaza büründü

Güncel Haberler

Ağrı Dağı'nın zirvesi ilkbaharda beyaza büründü

Türkiye'nin 5 bin 137 metre rakımıyla en yüksek noktası Ağrı Dağı, ilkbaharda etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Türkiye'nin 5 bin 137 metre rakımıyla en yüksek noktası Ağrı Dağı, ilkbaharda etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Kentte aralıklarla etkili olan yağmur, yüksek noktalarda yerini kara bıraktı.

Iğdır ve Ağrı sınırlarındaki, Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen yerli ve yabancı dağcıların uğrak yeri Ağrı Dağı zirvesi ile kentin yüksek kesimleri ilkbaharda karla kaplandı.

Zirvesi beyaza bürünen Ağrı Dağı, eteklerinde çiçek açan meyve bahçeleriyle görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

Ağrı Dağı Türkiye Iğdır Ağrı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title