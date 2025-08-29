Ağrı Dağı'ndaki Buzul Erime Hızı Korkutuyor

Ağrı Dağı'nın zirvesinde geniş bir alanı kaplayan buzullarda, küresel ısınmanın etkisiyle erime yaşanıyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan 5 bin 137 rakımla yurdun en yüksek noktası olan dağ, zirvesindeki buzul örtüsü ve doğal güzellikleriyle dünyanın dört bir yanından dağcıları ağırlamaya devam ediyor.

Dağın zirvesinde yer alan ve geniş bir alana yayınlan Türkiye'nin en büyük takke buzulu da küresel ısınmanın etkisiyle küçülüyor.

Dağcı gruplarla zirve tırmanışı yapan Anadolu Ajansı (AA) ekibi de takke buzulunda yaşanan erimeyi kayıt altına aldı.

"Son 100 yılda büyük oranda küçülme seyrine girdi"

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Alperen Kayserili, AA muhabirine, Türkiye'nin en büyük takke buzulunun Ağrı Dağı'nda olduğunu söyledi.

Küresel ısınmanın etkisiyle buz kütlesinin her geçen yıl küçüldüğüne dikkati çeken Kayserili, "Bu takke buzulu özellikle son 100 yıllık süreç içerisinde büyük bir oranda bir küçülme seyrine girmiş. Daha önceki paleo (Paleolitik Çağ) dönemleri yani milyonlarca yıl öncesine varan süreçlere baktığımız zaman Ağrı Dağı'ndaki buzul genişliğinin yaklaşık olarak 70 kilometrekareye varan büyük bir kütle olduğunu ifade ediyorlar." diye konuştu.

Ağrı Dağı'nda 1900'lü yıllarda 15 kilometrekarelik büyük bir araziye yayılan oldukça büyük bir buzul olduğunu vurgulayan Kayserili, şöyle devam etti:

"Ama günümüzde bu buzul oldukça büyük bir oranda küçülmüş. Yaklaşık olarak 4,5 ile 5 kilometre aralığına sıkışmaya başlamıştır. Bu sıkışma her geçen yıl etkisini biraz daha göstermektedir. Uydu verilerine göre Ağrı Dağı'nda buzulların küçülmesi yüzde 0,093 oranlarına kadar yükseldi. Yani her yıl bir dekara yakın arazi yavaş yavaş buzullardan ayırılıyor ve karaya doğru dönüşüyor."

"2075 yılında zirvede küçücük bir buzul kalacak gibi görülüyor"

Kayserili, alınan değerlerin havaların en sıcak olduğu ağustos aylarında alınan ölçümler üzerinden yaptıkları analizlere göre ortaya çıktığını anlattı.

Buzulun giderek küçüldüğünü vurgulayan Kayserili, şunları kaydetti:

"Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Coğrafya Bölümü ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden akademisyenlerle uydu görüntüleri ve ölçüm analizleriyle elde ettiğimiz verilere baktığımızda mevcut süreç, sıcaklık değerleri ve yılda 0,093 küçülme seyri devam edecek olursa 2075 yılına geldiğimizde buzulun yerleşim alanı 0,17 kilometrekareye kadar düşeceğini görmekteyiz. Yani sadece zirvede küçücük bir buzul kalacak gibi görülüyor."

Kayserili, dağın Doğubayazıt ilçesine bakan güney yamaçlarında erimenin daha fazla olduğunu ancak kuzey tarafında da erimelerin bulunduğunu ifade etti.

Son 150 yıllık süreç içerisinde küresel ısınmanın etkisiyle 1.1 derecelik büyük bir sıcaklık artışının olduğunu söyleyen Kayserili, "Normal şartlarda zaten Ağrı'da tropik günlere baktığımızda 21 günlük tropik gün zenginliğimiz var. Bu tropik gün zenginliğimiz özellikle son 2 yıldır biraz daha fazla kendini göstermeye başladı. Geçen yıl 28 gün, bu yıl 29 gün gösterdi ve daha da devam ediyor. Böyle devam ederse herhalde 40 güne kadar ulaşacağız gibi görünüyor." dedi.