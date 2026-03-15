Ağrı Dağı eteklerindeki su maymunu beslenirken görüntülendi

Ağrı Dağı eteklerindeki sulak alanlarda yaşamını sürdüren su maymunu, AA ekibi tarafından kaydedildi. Bölge, birçok yaban hayvanı ve kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırında yer alan Ağrı Dağı'nın eteklerindeki sulak alanlar, kuş türlerinin yanı sıra birçok farklı yaban hayvanına da ev sahipliği yapıyor.

Bölgede yaşayan en ilgi çekici türler arasında, geçmişte kürk üretimi amacıyla Arjantin ve Şili'den komşu ülkelere getirilen ve zamanla çiftliklerden kaçarak Aras Nehri ile bölgedeki sulak alanlara yerleşen su maymunları da bulunuyor.

Bilimsel adı koypu olan, halk arasında "esrarengiz fare" olarak nitelendirilen su maymunları, Ağrı Dağı'nın zirvesindeki buzullardan gelen sularla oluşan Bulakbaşı ve Karasu sulak alanlarında yaşamını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
